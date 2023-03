Konzert in Wegberg in der Alten Post Die Band Wayne spielt für das Erkelenzer Hospiz

Alle Hospize in Deutschland sind gesetzlich dazu verpflichtet, fünf Prozent ihres Jahresumsatzes in Form von Spenden zu erwirtschaften, um weiter existieren zu können. Daher benötigt das Hospiz Erkelenz rund 150.000 Euro an Spenden pro Jahr, um die Arbeit für die Bewohner und deren Angehörige in der gleichbleibend hohen Qualität bieten zu können. „Dort, wo sich Menschen nach oft jahrelangem Kampf gegen Schmerz und Kraftverlust auch einmal fallen lassen können, fehlt es oft an finanziellen Mitteln“, weiß Frontmann Helmut Frentzen. „Ich freue mich, dass die ganze Wayne-Truppe sofort von der Idee dieses Konzerts begeistert war und wünsche mir regen Fan-Zulauf.“ Drummer Guido Jansen ergänzt: „Als ich mit Christina Ide, der Einrichtungsleiterin, Kontakt aufnahm, wusste ich gleich, dass es kaum einen besseren Zweck für unser Konzert geben kann.“