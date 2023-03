“Nacht der Bibliotheken“ Das erwartet die Besucher in der Erkelenzer Stadtbücherei

Bei der Abendveranstaltung mussten die Planerinnen aus der Bibliothek noch einmal kurzfristig umbauen. Der Frankfurter Multimedia-Erzähler Christof Jauernig musste krankheitsbedingt am Dienstag absagen. Schnell einen Ersatz zu finden war nicht leicht, schließlich sind viele Autoren und Erzähler für die Nacht bereits in anderen Bibliotheken gebucht. Spontan erklärte sich allerdings die Märchenerzählerin Gabriele Claßen aus Moorshoven bereit, einzuspringen. Ab 19.30 Uhr wird sie in einer interaktiven Veranstaltung Glücksmärchen für Erwachsene vortragen. Claßen ist in der Region keine Unbekannte, trat etwa im vergangenen Jahr in der Adventszeit in Wegberg auf, in den vergangenen Sommerferien erzählte sie in Erkelenz am Alten Rathaus Märchen für die ganze Familie.