Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land Verletzte bei Unfall auf A46

Diesel gestohlen In der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen 1.30 und 2.30 Uhr drangen unbekannte Täter auf das Gelände einer am Kaphofweg in Hückelhoven-Hilfarth gelegenen Kiesbaggerei ein und entwendeten etwa 400 Liter Diesel aus der Tankanlage eines Baggers. Wie die Unbekannten in der Nacht auf das Gelände gelangen konnten und auch wie der Abtransport erfolgte, ist derzeit noch offen, teilt die Polizei des Kreises Heinsberg mit. Die Ermittlungen laufen.