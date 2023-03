Milan Sladek spielt in Erkelenz Der Meister der Pantomime

Ein 85 Jahre alter Mann, der sich als Pantomime zum überwältigenden Klang der neuen Scholz-Orgel zu Boden wirft, den Leidensweg Jesu nachspielt, in Sekundenschnelle zwischen den Rollen des Messias, des Pontius Pilatus und der Maria schlüpft und dies mit einer solchen Leidenschaft und Hingabe macht, dass Menschen regelmäßig in Tränen ausbrechen – wenn das nicht interessant klingt, was dann? Dass Milan Sladek, preisgekrönter Pantomime, Regisseur und Autor, einmal den Kreuzweg verkörpern würde? „Das hätte ich mir selber niemals vorstellen können“, sagt Sladek. Vor zehn Jahren gelang es dem Düsseldorfer Organisten Wolfgang Abendroth dennoch, Sladek davon zu überzeugen. Und so wird Sladek auch am kommenden Samstag, 25. März, ab 19 Uhr in St. Lambertus in Erkelenz den Kreuzweg mimen, wenn dazu der Regensburger Organist Norbert Düchtel an der Hauptorgel den Orgelzyklus „Le Chemin de la Croix“ von Marcel Dupré (1886 bis 1971) spielt.