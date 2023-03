Vortrag in Erkelenz Christliche Gewaltopfer vor dem Vergessen bewahren

Hermann Joseph Robert Hortmanns wuchs als Sohn eines Landwirts in Rath-Anhoven auf. Er besuchte das Gymnasium in Neuss, studierte katholische Theologie in Bonn und wurde am 6. März 1909 in Köln zum Priester geweiht und wurde im Lauf seiner Zeit auch Pfarrer in Golkrath. Am 17. Oktober 1941 kam es zu dem in der juristischen Literatur als „Fall Plaum“ bekannten Ereignis. Dechant Gottfried Plaum des Dekanats Wegberg hatte in Klinkum zehn Priester seines Dekanats zu Gast, darunter Pfarrer Hortmanns. Wegen gemeinsamen Hörens eines feindlichen Senders wurden sie verhaftet zu Zuchthaus- und Gefängnisstrafen verurteilt: Pfarrer Hortmanns wurde verurteilt, kam zwar aufgrund der angerechneten Untersuchungshaft frei, doch war seine Gesundheit durch die Haft ruiniert. Er starb an den Spätfolgen 1950 im Alter von 65 Jahren.