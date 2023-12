Beobachtungen aus dem eigenen Garten Alle meine Tiere

An den Vögeln lässt sich gut beobachten, was in der Wissenschaft vom Leben „Evolution“ heißt. In den Bestimmungsbüchern werden Rotkehlchen als eine Art beschrieben, die ihre Nahrung meist vom Boden pickt. Nun, „unsere“ haben inzwischen gelernt, wie man Meisenknödel ansteuert und sich von nahegelegenen Ästen aus „bedient“. Das haben sie sich vermutlich von den Meisen abgeschaut. Mitunter benötigen sie 30 Versuche, bewegen dabei ihre Flügel in für sie völlig untypischer Geschwindigkeit fast wie Kolibris auf und ab – doch die kleinen Pummelchen, die einem oft aus weniger als einem halben Meter Entfernung bei der Gartenarbeit zuschauen, sind zäher als man denkt.

Bei den zwei Dutzend Arten ist das Entenpaar noch gar nicht mitgezählt, das seit drei Jahren jedes Frühjahr unseren winzigen Gartenteich zu seiner Heimstatt erkoren hat. Sie kommen jeden Morgen und ziehen bei Einbruch der Dämmerung wieder fort – wohin, wissen wir nicht, denn die Enten auf den nahen Gewässern des Stadtgartens sehen sich doch alle ziemlich ähnlich. Wächst im April das Schilf im Teich, haben sie kaum noch Platz zum Landen – dann steigen sie eben „von Land“ aus ein. Und mit fortschreitendem Frühling erwachen in ihnen die passenden Gefühle – „Sex in the City“ lässt sich im Gartenteich weitaus besser beobachten als in der Natur. Wobei der Erpel nicht eben zärtlich mit seinem Weibchen umgeht, sondern es unter lautem Geschnatter zur Gänze unter Wasser drückt.