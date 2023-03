Swing in Erkelenz Erka Rat Pack begeistert in der Stadthalle

Frank Sinatra, Sammy Davies Junior und Dean Martin gelten als die bekanntesten Mitglieder des berühmt-berüchtigten Rat Packs, das Entertainment mit viel Gesang vom Feinsten in den späten 50er und den frühen 60er-Jahren bot. Was das Erka Rat Pack mit Markus Forg, Reiner Jennißen und Thorsten Odenthal bei der ausverkauften Live Swing Night in der Stadthalle präsentierte, war keine Kopie der legendären Truppe, sondern ein gelungener und unterhaltsamer Abend im Stile der großen Vorbilder.