Tagebau Garzweiler II : SPD fordert neues Gutachten für Restsee-Management

Erkelenz Die SPD bezweifelt, dass das bisher geplante Restsee-Management den Klimawandel ausreichend berücksichtigt. Es habe zwar eine Umweltverträglichkeitsprüfung gegeben und zuletzt seien 2016 auch Aspekte des Klimawandels behandelt worden, doch das sei viel zu lange her.

SPD-Ratsherr Dieter Spalink weist darauf hin, dass die Trassenführung der Rheinwasserleitung zur Befüllung des Restlochs Garzweiler II bereits festgelegt sei, „wir sind damit schon mitten im Thema ,Restseemanagement’“, sagt er. Zu berücksichtigen sei, dass die sommerlichen Temperaturen sich auf den Wasserstand des Rheins auswirken. „Deswegen muss das jahrzehntelange Befüllen mit Rhein- und Grundwasser so ablaufen, dass alle klimatischen Entwicklungen und ökologischen Wechselwirkungen bedacht werden, die mit der Entnahme von Rheinwasser und dem Befüllen des Restlochs zusammenhängen“, sagt Spalink. Er und Gläsmann fordern, dass dieser Prozess für alle Betroffenen transparent und kalkulierbar sein müsse und für die Tagebauranddörfer keine weiteren Belastungen entstünden.

Mikrofon-Panne bei SPD-Wahlkundgebung in Rheinhausen

Kommunalwahl 2020 : Mikrofon-Panne bei SPD-Wahlkundgebung in Rheinhausen

Die wichtigsten Antworten zur Kommunalwahl in Erkelenz

Wahlkampfthemen und Kandidaten : Die wichtigsten Antworten zur Kommunalwahl in Erkelenz

Die SPD argumentiert weiter, dass es in der Vergangenheit zur Trassenführung der Rheinwasserleitung zwar eine Umweltverträglichkeitsprüfung gegeben habe, auch seien Aspekte des Klimawandels 2007 und 2016 behandelt worden. „Das ist aber schon wieder vier Jahre her und reicht bei weitem nicht aus, um alle relevanten klimatischen, ökologischen oder auch wasserwirtschaftlichen Aspekte umfassend bewertet zu haben“, heißt es in der Mitteilung der Erkelenzer Sozialdemokraten.