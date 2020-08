Eifelverein Erkelenz : Keine Wandergruppen bis März 2021

Info

Beginn Am Anfang gab es eine kleine Wandergruppe „Eifelfreunde Erkelenz“, daraus wurde am 15. Mai 2010 der „Eifelverein Erkelenz“, der dem Haupteifelverein in Düren angehört. Im Vordergrund stehen Wanderungen in der Eifel in geselliger Gruppe.

Spende 2011 wurde der Verein der Öffentlichkeit bekannt, als zwei von ihm gespendete Eichen am Wahnenbusch gepflanzt wurden. Es dauerte bis jetzt, ehe die damals angekündigte Spende zweier Ruhebänke bei den Eichen verwirklicht wurde.

Informationen zum Verein gibt es unter www.eifelverein-erkelenz.de.