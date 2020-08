Kommentar : Corona-Session: Ein Verlierer bleibt

Erkelenzer Land Die fünfte Jahreszeit verlangt eine langfristige Vorbereitung, und die Verträge für 2021 sind längst geschlossen. Doch in Zeiten der Pandemie ist es unmöglich, unbeschwert Karneval zu feiern. Unter den geltenden Abstands- und Hygieneregelungen könnten die Gesellschaften des Erkelenzer Landes nur einen Bruchteil der fest eingeplanten Einnahmen erlösen.

Es droht ein finanzielles Desaster, das manch einen Verein an den Rand des Ruins treiben dürfte. Mit einem landesweiten Erlass, der de facto einem Veranstaltungsverbot gleichkäme, würde die Politik zwar den Karnevalsvereinen helfen – nur so könnten sie kostspieligen Schadensersatzforderungen aus dem Weg gehen. Doch ein Verlierer bleibt: Den Schwarzen Peter hätten am Ende die Künstler.