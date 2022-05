Vorfall in Mannheim : Obduktion soll Erklärung für Todesfall nach Polizeieinsatz liefern

Blumen, Kerzen und Schilder am Tatort in Mannheim. Foto: dpa/René Priebe

Mannheim Empörung und Entsetzen nach dem Tod eines Mannes nach einem Polizeieinsatz in Mannheim: Das Landeskriminalamt verspricht Aufklärung durch eine Obduktion. Der Oberbürgermeister mahnt zur Besonnenheit. Im netz kursieren Videos vom Vorfall - noch ist aber nicht klar, ob diese echt sind.

Menschen halten inne. Blumensträuße liegen auf dem Gehweg. Nach dem Tod eines Mannes bei einer Polizeikontrolle in der Innenstadt von Mannheim sieht sich die Polizei heftiger Kritik ausgesetzt. Ein Sprecher des Landeskriminalamts Baden-Württemberg (LKA) sagte am Dienstag, der ganze Ablauf des Geschehens solle rekonstruiert werden. Die Leiche des Mannes soll am Mittwoch obduziert werden. Mit ersten Ergebnissen werde am Ende der Woche gerechnet. Es sei ein „besonderer Fall“. Der Mann war am Montag während einer Kontrolle zusammengebrochen und dann später gestorben.