Erste Vereine sagen alle Sitzungen ab : Karneval im Erkelenzer Land vor dem Aus

Ob es 2021 einen Rosenmontagszug in Erkelenz geben wird, ist derzeit völlig offen. Im Bild der stellvertretende EKG-Vorsitzende Helmut Jopen. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Erkelenzer Land Bei „Hei on Klei“ in Gerichhausen wird es 2021 keinen Sitzungskarneval geben. Der Wegberger Rosenmontagszug steht auf der Kippe. Andere Vereine warten auf eine Verordnung. Landrat Pusch hält Absagen in Pandemie-Zeiten für vernünftig und angemessen.