Vereine in Düsseldorf : Eine Frau steht an der Spitze des Eifelvereins

Düsseldorf Petra Burger ist neue Vorsitzende des traditionsreichen Wandervereins. Sie plant einige Veränderungen. Der Verein soll „flotter“ und so auch für jüngere Generationen attraktiver werden.

Dass es nach 114 Jahren einmal Zeit ist, eine Frau an die Spitze des Eifelvereins Ortsgruppe Düsseldorf zu wählen, meinten die Vereinsmitglieder auf der Jahreshauptversammlung. So steht Petra Burger jetzt dem traditionsreichen Wanderverein vor. Sie wurde einstimmig mit einer Enthaltung, ihrer eigenen, zur Vorsitzenden gewählt. „Nach den Reaktionen der Mitglieder zu urteilen, habe ich mich richtig entschieden, dass ich für das Amt kandidiert habe“, sagt Burger. Ihre erste Amtshandlung war, ihren Vorgänger Dietrich Sänger, der 33 Jahr lang Vorsitzender war, für den Ehrenvorsitz vorzuschlagen.

Die neue Vorsitzende lebt seit drei Jahren in Grafenberg. Dort erstellt sie aktuell gemeinsam mit dem Vereinsvorstand eine Ist-Analyse des Eifelvereins in Düsseldorf. Daraus sollen sich die kommenden Schritte ergeben. Die ehemalige Vorstandssekretärin und gelernte Fremdsprachensekretärin hat jedenfalls Reformbedarf erkannt. Doch komplett auf links drehen will Burger den Traditionsverein nicht. „Der Verein ist 114 Jahre ohne mich ausgekommen. Da kann das, was bisher passiert ist, nicht komplett verkehrt gewesen sein“, sagt Burger. Klar ist für sie, dass sie die Mitglieder bei allem, was sie tut, mitnehmen will.