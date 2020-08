Kostenpflichtiger Inhalt: Bautätigkeit in der Stadt : Bei Wohnungen ist Wassenberg Spitze

Eines der beliebten Wassenberger Neubaugebiete – hier an der Rektor-von-Helden-Straße in Birgelen. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Erkelenzer Land Nirgendwo sonst in NRW wurden seit Ende 2010 prozentual so viele neue Wohnungen geschaffen wie in Wassenberg. Die Grundstücke in den Neubaugebieten sind gefragt. Auch in den Nachbarstädten steigt die Zahl der Wohnungen.