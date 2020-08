Kundgebung : Luisa Neubauer bei Demo rund um Lützerath

An der Abbruchkante des Tagebaus gab es in der Vergangenheit schon öfter Protestaktionen. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Fünf Gruppen der Klimabewegung und Umweltverbände stellen sich hinter einen Aufruf von „Alle Dörfer bleiben“ zu einer großen Demonstration am Sonntag, 30. August, am Tagebau Garzweiler. Sie wollen gegen die Zerstörung der gefährdeten Dörfer und für Klimagerechtigkeit protestieren. Die Demonstrierenden wollen sich schützend um das von Abbaggerung bedrohte Dorf Lützerath stellen. Auf einer Corona-kompatiblen Kundgebung wird unter anderem Luisa Neubauer von Fridays for Future sprechen, auch die russische Umweltschützerin Aleksandra Koroleva und die Wissenschaftlerin Tonny Nowshin aus Bangladesch werden erwartet.