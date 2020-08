„Wunsch-Steine“ aus dem Erkelenzer Land : Kinder bemalen Steine für Kette am Landtag

Erkelenzer Land Bei der Aktion „Wunsch-Stein“ zum Weltkindertag sollen sich Kinder aus ganz NRW beteiligen. Es sollen bunte Kunstwerke mit den Wünschen der Kinder entstehen.

Kiesel bemalen liegt voll im Trend. In Hückelhoven gibt es die „HüHo Stones“, in Erkelenz „Erka-Stones“, in Wegberg die „#Mühlensteine“. Sie lagen als „Corona-Schlange“ am Adolfosee oder mit „#hs be strong“ vor dem Kreishaus. Jetzt soll es anlässlich des Weltkindertages eine Steinkette am Düsseldorfer Landtag geben: Die örtlichen Landtagsabgeordneten rufen zur Aktion „Wunsch-Stein“ auf.