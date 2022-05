Naturerlebnis in Wülfrath : Es sind Plätze für Wanderwoche frei

Auch in Wülfrath wird wieder gewandert. Foto: Kreis Mettmann

Wülfrath/Kreis Mettmann Vom 7. bis 15. Mai schnüren wieder viele Wanderer auch in Wülfrath die Wanderschuhe. Die Touren der Neanderland Woche werden von erfahrenen Guides durchgeführt.

Idyllische Weitblicke und überraschende Einblicke: Auf der Neanderland Wanderwoche vom 7. bis 15. Mai führen erfahrene Guides Einheimische und Gäste auf ausgewählten Thementouren zu besonderen Orten und Naturschönheiten in der gesamten Region. Auch in Wülfrath sowie Velbert, Heiligenhaus und Ratingen darf wieder gewandert werden. Für einige Touren gibt es noch freie Plätze.

„Auf den Spuren der Kalkindustrie“ begeben sich zum Beispiel Interessierte am 14. Mai in Wülfrath. Auf der zehn Kilometer langen Wanderung passieren Neugierige den stillgelegten Steinbruch Schlupkothen und den noch aktiven Steinbruch Silberberg. Den Einblick in die Industriegeschichte der Region vervollständigt die 8,5 Kilometer lange Tour „Entdeckerschleife Spuren der Kohlentreiber“ in Velbert am 13. Mai.

Passend zum Frühling geht es am 8. Mai in Velbert auf die Tour „Blütensteig Langenberg, 5 Berge, 5 Täler“. Die anspruchsvolle Wanderung ist 16 Kilometer lang und gehört zur ersten von fünf Etappen, die einmal rund um Langenberg führen. Wer weitere Abschnitte des Blütensteigs erkunden möchte, macht sich am 14. oder 15. Mai mit Wanderführer Michael Jendrysek auf den Weg zum Teilstück Wallmich-Richrath und ins wilde Asbachtal. In eine andere Himmelsrichtung leitet Jörg Ostermann Wandernde auf der „Tour durch Velberts Nordosten“ am 8. Mai. Geübte Läufer und Läuferinnen erwartet Bergisches Land pur mit Wäldern, Feldern und Hügeln.

Auch in den anderen Städten des Neanderlands werden abwechslungsreiche Wanderungen angeboten. Das gesamte Tourenprogramm von vielseitigen Themenwanderungen für Frühaufstehende, Familien, Neulinge und Profis gibt es online unter www.neanderland-wanderwoche.de. Interessierte finden dort auch Infos dazu, bei welchen Touren Kurzentschlossene noch mitwandern können. Infos gibt es außerdem über Neanderland/ Kreis Mettmann unter Telefon 02104 99119, per E-Mail an info@neanderland.de oder im Netz auf der Homepage unter www.neanderland.de

(am)