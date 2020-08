ERKELENZ : Konzert mit Bands und Orchester ein Jahr verschoben

ERKELENZ Die „Pop & Symphonie“-Konzerte in Erkelenz finden erst 2021 statt. Das teilt Dominik Mercks vom KulturGarten mit. Für die beiden geplanten Termine im September 2020 gibt es bereits Ersatztermine zwölf Monate später. Karten bleiben gültig, können auch in den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden.

Die Konzerte mit den Bands beets’n’berries und Quod Libet sowie großem Orchester sollten schon im März stattfinden. Kurz davor brach die Corona-Pandemie über den Kreis Heinsberg herein. Auch die Ausweichtermine im September sind nicht zu halten. „Schweren Herzens müssen wir die Konzerte noch einmal verschieben – wir freuen uns aber sehr, dass es schon konkrete Termine gibt und hoffen, möglichst bald wieder alle zusammen musizieren zu können“, sind sich Bands und Orchestermusiker einig. Neben der unklaren Lage für Veranstaltungen im September war vor allem die Probensituation der Orchester für die Verschiebung entscheidend: Beide – das Sinfonieorchester der Kreismusikschule Heinsberg und das Collegium Musicum der Anton-Heinen-Volkshochschule – konnten seit Karneval nicht oder nur in kleinem Rahmen proben. „Um die Qualität auf die Bühne bringen zu können, die wir uns alle wünschen, ist es besser, „Pop & Symphonie“ erst im nächsten Jahr zu präsentieren“, erklärt Musikschulleiterin Gerda Mercks. Ersatztermine für die „Pop & Symphonie“-Konzerte sind Samstag, 25. September 2021, 20 Uhr, und Sonntag, 26. September 2021, 18 Uhr. Karten behalten ihre Gültigkeit für den jeweiligen Wochentag. Wer bereits gekaufte Karten zurückgeben möchte, kann sich dazu an die jeweilige Vorverkaufsstelle wenden. Weitere Informationen: www.pop-symphonie.de.