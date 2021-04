Geplantes Neubaugebiet in Radevormwald : SPD: Karthausen muss keine Öko-Mustersiedlung werden

Radevormwald Die Fraktion der SPD im Radevormwalder Stadtrat hat sich ebenfalls zur Diskussion über die Gestaltung des Baugebietes Karthausen geäußert.

Die Sozialdemokraten stimmen den Grünen zu, was die Verkehrsberuhigung angeht. „Die vier vorgesehenen Wohnhöfe sollen auf keinen Fall als Abstellflächen für Kraftfahrzeuge genutzt werden, sondern der nachbarschaftlichen, quartiersbezogenen Kommunikation dienen“, schreibt SPD-Ratsmitglied Hans Golombek im Auftrag der Fraktion. „Auf mindestens einem dieser Höfe soll ein kleiner Kinderspielplatz eingerichtet werden, so wie dies am Ende des Neubaugebietes Wasserturmstraße-Neißestraße in attraktiver Weise gelungen ist.“