Landstraße wird später abgerissen : Tagebau Garzweiler – Windrad-Abriss in Erkelenz leicht verschoben

Tagebau Garzweiler – Windrad-Abriss in Erkelenz leicht verschoben

Um den Abriss von Windkraftanlagen am Tagebau wurde in den vergangenen Tagen viel diskutiert. Foto: dpa/David Young

Erkelenz Am Rand des Tagebaus sollen acht Windkraftanlagen und eine Landstraße für den Kohleabbau weichen. Der Abriss könnte sich allerdings nach hinten verschieben.

Der Kostenpflichtiger Inhalt umstrittene Abriss von Windrändern zugunsten des Braunkohleabbaus am Tagebau Garzweiler II soll sich leicht nach hinten verschieben. Wie Tagebaubetreiber RWE am Freitag auf Anfrage bestätigte, sollen drei Windkraftanlagen statt im kommenden Juni nun erste Ende Oktober 2023 abgebaut werden. Eine der acht Anlagen im Windpark Holzweiler-Keyenberg war in der vergangenen Woche bereits abgerissen worden. Die restlichen vier Windräder könnten noch einige Zeit weiterlaufen, die Fläche unter dem südlichsten Windrad werde voraussichtlich nicht vor November 2025 benötigt, sagte ein RWE-Sprecher.