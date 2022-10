Tagebau Garzweiler : Holzweiler Vereine wehren sich gegen Abriss der L 12

Erkelenz Für die Fortsetzung des Tagebaus lässt RWE acht Windräder und eine Landstraße abreißen. Das bezeichnen sechs Vereine aus Holzweiler als „inakzeptabel“. Sie befürchten schwere Konsequenzen für den Ort.

Sechs Vereine aus dem am Rand des Tagebau Garzweiler gelegenen Holzweiler haben in einer Stellungnahme den Stopp des bevorstehenden Abrisses der Landstraße 12 gefordert. Die Straße, die Holzweiler mit Keyenberg verbindet, soll zugunsten des Tagebaufortschritts Kostenpflichtiger Inhalt genauso rückgebaut werden wie acht Windräder .

Die Einziehung der Straße sei „inakzeptabel“ und stütze sich auf eine „veraltete Abbauplanung“, so die Vereine. Sie zitieren das Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, nach dem sich der Tagebau gar nicht bis zur L 12 ausdehnen wird. Tagebaubetreiber RWE versuche, so die Vereine, „Tatsachen zu schaffen, die nicht mehr rückgängig zu machen sind“. RWE hatte auf Anfrage betont, dass der Abriss der Straße für den Tagebaufortschritt notwendig und rechtlich abgesichert sei.

Wenn die Straße wegfalle, werde „ohne Not die Verbindung und Geschäftsbeziehung zwischen den Nachbardörfern zerstört; die Bäckerei in Keyenberg, die Tankstelle und Gaststätte sowie die Bankfiliale in Holzweiler werden spürbare Verluste durch eine noch geringere Kundenfrequenz erleiden“. Auch die Praxis von Hausarzt Stefan Ritter werde für die Menschen in den Dörfern um Keyenberg schwieriger zu erreichen, der Anfahrtsweg verdoppele sich.