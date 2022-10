Für den Erhalt von Lützerath : Auch BUND kündigt Widerstand am Tagebau an

Auch BUND kündigt Widerstand am Tagebau an

Erkelenz Nach Ansicht der Naturschützer reichen die von der Landesregierung getroffenen Maßnahmen nicht aus, um den deutschen Beitrag zur Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels zu leisten.

Der nordrhein-westfälische Landesverband Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) hat die Regierungen in Bund und Land aufgefordert, Kostenpflichtiger Inhalt die mit RWE getroffene Vereinbarung zum Kohleausstieg 2030 im Rheinischen Revier so nicht umzusetzen. Die etwa 100 Delegierten auf der Jahreshauptversammlung in Düsseldorf verabschiedeten einstimmig einen Antrag, in dem Mona Neubaur und Robert Habeck aufgefordert werden, stattdessen die Kohleförderung im Braunkohlentagebau Garzweiler auf ein mit den Klimaschutzzielen zu vereinbarendes Maß zu reduzieren.