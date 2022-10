L 19 und B 57 bei Erkelenz​: Unfallschwerpunkt bekommt zwei Ampeln​

An der L 19 und der B 57 hat es in den vergangenen Jahren regelmäßig Unfälle gegeben. Foto: Uwe Heldens

Erkelenz Sowohl auf der B 57 als auch auf der L 19 baut der Landesbetrieb Straßen NRW auf Höhe des Oerather Mühlenfeldes zwei Ampeln. Die Verkehrsführung wird dort nicht zum ersten Mal verändert.

Es ist einer der größten Unfallschwerpunkte im ganzen Erkelenzer Land: Auf der Landstraße 19 auf Höhe des Oerather Mühlenfelds in Erkelenz, der parallel laufenden Bundesstraße 57 und dem kurzen Verbindungsstück hat es in den vergangenen Jahren regelmäßig geknallt – und das, obwohl die Verkehrsführung zwischenzeitlich schon einmal geändert wurde. Nun kommt es erneut zu einem großen Umbau: Sowohl auf der B 57 als auch auf der L 19 baut der Landesbetrieb Straßen NRW an den besagten Abfahrten Ampeln.