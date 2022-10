Feuerwehreinsatz : Seniorin steckte in Aufzug fest

Seniorin steckte in Aufzug fest

Die Feuerwehr wurde am Montag alarmiert, um eine Frau aus einem Aufzug zu befreien. Foto: dpa/Robert Michael

Garzweiler In Garzweiler musste die Feuerwehr zu einem Seniorenzentrum ausrücken, in dem eine Bewohnerin im Aufzug feststeckte.

Zum Seniorenzentrum an der Garzweiler Allee wurde die Feuerwehr am Montag, 24. Oktober, gegen 13.40 Uhr gerufen. Eine Bewohnerin im betreuten Wohnen steckte im Erdgeschoss in einem Aufzug fest.