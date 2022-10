Stadt Jüchen baut neue Sirenen auf : Heimatverein Schaan kritisiert Bürgermeister

Schaan Die Montage der Sirene auf dem Schaaner Dorfplatz sorgte für Protest und hat jetzt ein Nachspiel. Der Volks- und Heimatverein kritisiert den Bürgermeister und hat Fragen an die Stadt.

Die Sirene ist Teil eines flächendeckenden Warnsystems in Jüchen, zu bestehenden 13 kommen zurzeit 13 neue Anlagen hinzu. Der Verein begrüße es „grundsätzlich, dass das Sirenennetz ertüchtigt wird und die Bevölkerung wirksam bei kritischen Lagen gewarnt werden kann“, schreiben Vorsitzende Carolin Unterdorfer und Kassierer Tim Jansen an Zillikens. Doch: „Wir hätten erwarten können, dass wir rechtzeitig über das Vorhaben unterrichtet und bei der Standortwahl der Sirene beteiligt werden. Stattdessen haben Sie es zu verantworten, dass wir vor vollendete Tatsachen gestellt werden und in der Stadtverwaltung über unsere Köpfe hinweg entschieden worden ist.“ Und: „Wir halten Ihre Entscheidung in der Sache weder für nachvollziehbar noch für gerechtfertigt.“

Zillikens hatte erklärt, dass für das Warnsystem mehrere Standorte geprüft worden seien und in Schaan der Standort auf dem Dorfplatz „alternativlos“ sei. Würde die Anlage am Ortsrand aufgestellt, müsste eine stärkere Sirene her, um das Einzugsgebiet zu beschallen, für die gebe es aber keine Zuschüsse. Zudem sei öffentlicher Grund nötig, um etwa zur Wartung an die Sirene heranzukommen. Der Verein will nun Genaueres erfahren. „Damit wir Ihre ,alternativlose‘ Entscheidung für den Dorfplatz nachvollziehen können“, bittet er um Auskunft unter anderem darüber, welche Standortalternativen in Schaan geprüft worden sind und welche Gründe zur Ablehnung anderer Standorte geführt haben.