Polizei ermittelt : Ducati in Bedburdyck gestohlen

Bedburdyck Um Hinweise zum Diebstahl einer schwarz-rot-weißen Ducati in Bedburdyck sowie zum Verbleib des Motorrades bittet jetzt die Polizei.

In einer Einfahrt an der Straße Lindenhof in Bedburdyck hatte ein 58 Jahre alter Neusser sein Motorrad am Samstag Morgen abgestellt, Am Sonntag Morgen, 16. Oktober, stellte er gegen 10.15 Uhr fest, dass die Ducati mit dem Kennzeichen NE-BE 8 offensichtlich gestohlen worden war. Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Kripo bittet nun Zeugen, die Angaben zum Diebstahl oder zum Verbleib des Motorrades machen können oder die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 02131 3000 bei der Polizei zu melden.