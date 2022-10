Jüchen baut Warnsystem auf : Protest gegen Sirenen-Standort in Schaan

Schaaner protestierten gegen den Aufbau einer Mastsirene auf dem Dorfplatz, die Stadt habe vorher über den Standort nicht informiert. Mit dabei war SPD-Fraktionschef Hans-Josef Schneider (r.), auch er war überrascht. Foto: Carsten Sommerfeld

Schaan Ein flächendeckendes Warnsystem mit 26 Sirenen baut die Stadt auf. Schaaner blockierten am Dienstag kurzzeitig die Montage der Mastsirene auf dem Dorfplatz. Sie kritisieren den Standort – und dass sie vorher nicht informiert wurden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Carsten Sommerfeld

Große Aufregung in der Ortsmitte des sonst so beschaulichen Schaan. Rund 15 Bewohner machten am Dienstag gegen ein Bauprojekt auf dem Dorfplatz mobil, auf dem ein großes silbernes Rohrstück mit circa 45 Zentimetern Durchmesser, einem gewaltigen Ofenrohr ähnlich, aus dem Boden ragte: Das war das erste Element für einen 16 Meter hohen Sirenen-Mast.

Weiter mit dem Aufbau kamen die Monteure, die einen Hubsteiger einsetzten, zunächst nicht. Einige Schaaner blockierten für kurze Zeit die Vollendung der Konstruktion und riefen im Rathaus an. Bürgermeister Harald Zillikens und Feuerwehrchef Heinz-Dieter Abels rückten an. Die Schaaner gaben den Weg frei, nachdem Zillikens angekündigt hatte, die Polizei zu rufen. Die Hochleistungssirene wurde dann montiert. „Aber wir werden Einspruch einlegen“, kündigt Tim Jansen vom Vorstand des Volks- und Heimatvereins Schaan an.

Einige Zeit musste die Monteure Pause machen, weil Schaaner die Baustelle blockierten. Doch dann ging der Aufbau weiter. Foto: Carsten Sommerfeld

Info Künftig 26 Sirenen im Jüchener Stadtgebiet Sirenen-Bestand bislang: 13, Neue Sirenen Weitere 13. Bislang wurden fünf in den Stadtteilen Neuenhoven, Wey, Kamphausen, Hackhausen und Schaan montiert. Bis November folgen weitere in Gierath, Mürmeln, Rath, Wallrath, Damm, Dürselen, Schlich, Hoppers sowie zwischen Mürmeln und Kelzenberg.

Die Hochleistungssirene ist Teil eines flächendeckenden Warnsystems, das die Stadt Jüchen aufbaut. „Wir wollen bei größeren Schadenslagen die gesamte Bevölkerung alarmieren können“, erläutert Harald Zillikens. Zu den 13 bestehenden Sirenen – überwiegend in den größeren Stadtteilen – sollen bis Mitte November 13 ein wenig futuristisch aussehende Hochleistungssirenen hinzukommen, mit einem Beschallungsradius von 300 Metern. In Schaan wurde die fünfte neue Sirene aufgestellt. 241.000 Euro kostet das Projekt, die Stadt muss aber nur einen geringen Eigenanteil zahlen. „Als Zuschuss wurden uns 225.550 Euro vom Bund zugesichert“, betont Heinz-Dieter-Abels.

Nicht gegen den Aufbau einer Sirene seien die Kritiker, wie Tim Jansen erklärt. „Doch der Heimatverein und Bewohner wurden über die Pläne und den Standort vorher nicht informiert. Da wurde einfach über unsere Köpfe hinweg entschieden“, sagt er verärgert. Die Bewohner seien völlig überrascht gewesen, „als wir morgens die Baustelle auf dem Dorfplatz sahen“. Überrascht war auch SPD-Fraktionschef Hans-Josef Schneider, der am Platz wohnt. „Warum wurde die Politik nicht über die geplanten Standorte informiert“, fragte er.

Die Hochleistungssirene am Boden, vor der Montage auf der Mastspitze. Foto: Carsten Sommerfeld

Ein weiterer Kritikpunkt: „Der Dorfplatz ist unser Wohnzimmer. Hier singen wir Weihnachtslieder, treffen wir uns an St. Martin und anderen Festen“, schildert Ernst Endres. Jansen weist auf die historische Bebauung am Platz hin, zu der der Mast nicht passe. Jörg Jagielski wohnt im Haus circa vier Meter vom neuen Mast entfernt, auch er kritisiert die fehlende Information. Und „wenn Probealarm gegeben wird, befürchte ich, dass das nicht zu ertragen ist.“ Einen anderen Standort schlägt etwa Günter Leßwing vor „Die Sirene könnte etwas weiter am Ortsausgang aufgestellt werden“, sagt er. „Wir haben bei der Planung des Warnsystems mehrere Standorte geprüft. Der gewählte Ort in Schaan ist alternativlos“, entgegnete Zillikens. „Würde die Anlage am Ortsrand aufgestellt, müssten wir eine wesentlich stärkere Sirene montieren, und für die gibt es keine Förderung.“ Ein weiteres Kriterium. „Wir bauen nicht auf Privatgrund, sondern auf öffentlichen Flächen, um etwa für Wartungsarbeiten an die Sirene kommen“, sagt Zillikens.

„Wir haben überlegt, wie wir bei einer Schadenslage – das kann ein Unwetter, ein Tankwagen-Unfall oder anderes sein – die Jüchener schnell flächendeckend informieren können“, erläutert Abels. Mit Lautsprecherwagen „würde das zu lang dauern“. Tönen die Sirenen los, sollen die Bewohner Türen und Fenster schließen und für Infos das Radio einschalten.