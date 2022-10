Energiesparen im Jüchener Sport : Sportvertreter sind enttäuscht

Jüchen Das Treffen der Stadtverwaltung Jüchen mit Vertretern von Hallensport-Vereinen zum Energiesparen blieb ohne konkretes Ergebnis. Was Stadt und Vereinsvertreter sagen.

Von einem „enttäuschenden“ Gespräch sprach Stadtsportverbandschef Heinz Kiefer, als „nicht zielführend“ bezeichnete es Marvin Müller, Geschäftsführer des TV Jüchen. Zum Thema „Energiesparmaßnahmen“ hatte die Verwaltung angesichts der Energiekrise Vertreter der vier betriebsführenden Sporthallen-Vereine (SG Rot-Weiß Gierath, TV Jüchen, FSV Jüchen und JTTC Hochneukirch) sowie der Fraktionen geladen. Sie wünschte Vorschläge zur Energieeinsparung. Zuvor waren die Wellen hochgeschlagen, als die Stadt wenige Tage vor den Herbstferien angekündigt hate, dass in den Ferien die Hallen für Regelbetrieb geschlossen bleiben, auf Plätzen das Flutlicht ausgeschaltet bleiben sollte. Bei einem Treffen mit Fußballvereinen wurde für letzteres eine Lösung gefunden: Das Flutlicht blieb an, die Nutzung wird aber bis Februar reduziert.

„Von einem lebhaften Gespräch“ spricht Dezernent Oswald Duda. Bei dem Treffen habe es nicht um bauliche oder technische Veränderungen, die nicht sofort realisierbar seien, gehen sollen, sondern um das Nutzerverhalten – etwa indem Trainingszeiten so gelegt werden, „dass früher das Licht ausgeschaltet und die Temperatur abgesenkt werden kann. Wir müssen in der Krise sofort Einsparungen erzielen.“ Kiefer weist dagegen darauf hin, dass die Stadt für die Zweifachsporthalle Stadionstraße 82.000 Euro an Energiekosten aufwende, eine „unglaubliche Summe“. Das Problem: die defekte Heizungssteuerung: Laut Duda wird die Erneuerung in Kürze ausgeschrieben.