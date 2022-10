Schloss Dyck : Konzert mit Friedensbotschaft

Dyck Das „Cuarteto Repentino“ spielte mit Musikern aus vier Ländern beim Schlosskonzert in Dyck. Das musikalische Programm warb auch um Frieden.

Alle vier Mitglieder des Ensembles sind klassisch ausgebildete Profimusiker. Zum Beispiel Ekaterina Baranova (35): Die Sankt Petersburgerin besuchte in ihrer Heimatstadt das Konservatorium. Seit zehn Jahren lebt sie in Deutschland und machte an der Musikhochschule Münster ihren „Master“ in Violine und Viola.