Stellvertretende Wehrleitung : Stabwechsel bei der Feuerwehr

EMMERICH Bei der Emmericher Feuerwehr ist eine wichtige Position neu besetzt worden: Christian Knorr rückt für Martin Kroll ins Amt des stellvertretenden Wehrleiters nach. Er wurde am Donnerstagabend nach sieben Jahren verabschiedet.

In der Führungsebene der Emmericher Feuerwehr ist ein Generationswechsel erfolgt: Christian Knorr (40) übernimmt das Amt des stellvertretenden Wehrleiters. Die letzten sieben Jahre hatte es Martin Kroll inne. Da er in 15 Monaten mit 60 Jahren aus der aktiven Wehr in die Ehrenabteilung wechselt, verzichtete er auf eine weitere Amtszeit, die über sechs Jahre gelaufen wäre.

Auch Stadtbrandinspektor Martin Bettray lobte Kroll, der in seiner Eigenschaft als Ingenieur für Brandschutz viele Dinge innerhalb der Wehr bewegt und angestoßen habe – besonders, was die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Feuerwehrleute anbelangt. „Du hast die Feuerwehr in vielen Bereichen weiterentwickelt“, sagte Bettray. In Vertretung des erkrankten Chefs der Kreis Klever Feuerwehren, Reiner Gilles, zollte dessen Stellvertreter Norbert Jansen Martin Kroll Respekt für dessen Leistungen.

Martin Kroll wird der Emmericher Feuerwehr als aktives Mitglied noch 15 Monate erhalten bleiben. In dieser Zeit will er helfen, angestoßene Projekte zu Ende zu führen. In einer kurzen Dankesrede wies er auf die Vielzahl der Sonderaufgaben hin, die mittlerweile von der Wehr übernommen werden müssten. Als „Denkanstoß“ gab er der Feuerwehr mit auf den Weg, dass nicht nur technische Aspekte im Alltag der Wehr eine Rolle spielen dürfen: „Bei der Feuerwehr geht es nicht nur um das bloße Funktionieren, sondern auch darum, dass der Spaß nicht zu kurz kommen darf. Nur dann können wir als Freiwillige Feuerwehr auch in Zukunft bestehen.“ Wie berichtet, sorgt sich die Emmericher Wehr derzeit nicht als einzige in der Region um ihre Mitgliederstärke. Mit dem „Action Day“ am 16. Oktober am Feuerwehrgerätehaus in Vrasselt sollen aktiv neue Mitglieder gewonnen werden.