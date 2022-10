Niederrheinisches Musikfestival : Musikern über die Schulter geblickt

Wo sonst Politiker tagen, gab es im Saal von Haus Katz eine öffentliche Konzertprobe. Besucher erlebten, wie Neues ausgelotet wurde. Foto: Judith Michaelis (jumi)

Jüchen Alles andere als ein normaler Konzertabend: Beim Werkstattkonzert im Rahmen des Niederrhein-Musikfestivals nahmen die Besucher am schöpferischen Prozess teil .

Von Klaus Niehörster

„Alles ist von unseren Ensemble-Mitgliedern neu komponiert“, weckte Anette Maiburg, künstlerische Leiterin der Niederrhein Musikfestivals, das Interesse im Haus Katz. Offenbar war aber die Ideenfindung noch lange nicht zu Ende, sondern sie setzte sich munter fort: Ein besonderes Kulturerlebnis stand in Jüchen an. Mit den „Metamorphosen – Verwandlung in Wort, Klang und Tanz“ geht das 18. Niederrhein-Musikfestival zu Ende. Vor den Konzerten am gestrigen Freitag in Viersen und am heutigen Samstag in Düsseldorf stand ein Werkstattkonzert, eine öffentliche Probe, im Haus Katz an. Mit den „Metamorphosen“ schlägt das Maiburg Ensemble eine Brücke zwischen Klassik, Jazz und Weltmusik.

Kein üblicher Konzertabend war das in Jüchen, sondern die Besucher konnten den Instrumentalisten über die Schultern blicken, an ihrem schöpferischen Prozess teilhaben. Festgelegt war nur der Sprecher mit seinen inspirierenden Texten. Er gab die Einsätze vor, die Musizierenden wandelten Poesie in Klänge.

Das denkmalgeschützte „Haus Katz“ verfügt selbst schon über ein besonderes Ambiente. Im Saal wurde geprobt. Und hier kreativen Impulsen ihren Lauf nehmen zu lassen, das ließen sich Anette Maiburg, Flöte und Projektleitung, Pascal Schweren, Klavier, Caspar van Meel, Kontrabass, und Fethi Ak, Percussion, nicht nehmen. Wann erlebt der Besucher so etwas schon einmal? Wann wird er einbezogen in eine sehr dichte Atmosphäre der Neugestaltung von Vorgegebenem? Jürgen Hartmann las zum klassischen Entstehen Europas vor, zitierte Ovid, baute Joachim Ringelnatz ein, Christa Wolf und Heinrich Böll. Das allein sorgte für Faszination. Béla Bartok und Debussy waren für die Metamorphosen die Resonanzböden der Poesie. Die Musiker spannen die Fäden weiter.

So entstand eine ungemein kreative Stimmung, wurde Klassik beim Wort genommen, umgewidmet oder weiterentwickelt. Wiedererkennung war häufig gegeben, doch sie kontrastierte mit neuen Ideen. So wurde deutlich, dass die musikliterarischen Vorgaben immer wieder aufs Neues ausgelotet werden können – ohne sie dabei Schaden nehmen zu lassen. Das muntere und doch respektvolle Improvisieren, selbst die an Jazz gemahnenden Klänge, ließen imaginierte Bilder vor den inneren Augen entstehen. Die Besucher wurden einbezogen. Felix Mendelssohn-Bartholdy, der Romantiker durch und durch: Was klang mit seinem Scherzo aus dem Sommernachtstraum an diesem Abend an? Jeder war gefordert, adäquate Antworten zu geben. Das mussten nicht immer die Auskünfte des Lesenden und der Musiker sein.