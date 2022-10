Blaulichtticker Erkelenzer Land : Autofahrerin attackiert Bundespolizisten verbal

Wassenberg/Erkelenz Eine 44-jährige Frau aus den Niederlanden fiel auf, weil sie und weitere Insassen unangeschnallt im Auto unterwegs waren. Sie und ihr Beifahrer gingen die Bundespolizisten verbal an.

Anschnallpflicht missachtet Eine 44-jährige Niederländerin war in Wassenberg-Rothenbach mit ihren Kindern aus den Niederlanden eingereist und hatte die Anschnallpflicht missachtet, teilt die Bundespolizei mit. Die Kinder im Alter zwischen zwei und 19 Jahren auf dem Rücksitz waren nicht angeschnallt, auch der zweite Rücksitz war aus der sicheren Verankerung geraten und hatte sich gelöst. Die Fahrerin und der Beifahrer gingen die Bundespolizisten verbal an. Wegen des Verkehrsdeliktes kam die Kreispolizei hinzu. Die Weiterfahrt wurde so lange untersagt, bis ein ordnungsgemäßer Transport gewährleistet war. Die Fahrerin muss sich vor den Ordnungsbehörden verantworten.

Einbruch in Wohnhaus Unbekannte drangen am Mittwoch, 26. Oktober, zwischen 17.40 und 20.25 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Tassilostraße in Erkelenz ein und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Ob die Täter etwas erbeuteten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.