Erkelenzer Bäckermeister und Fußballer gestorben : Mit 20 Jahren gehörte Franz-Josef Görtz schon zu den Legenden

Bäckermeister und SC-09-Legende Franz-Josef Goertz starb im Alter von 84 Jahren. Foto: Familie

Erkelenz Der Erkelenzer Bäckermeister und Fußballer starb kürzlich im Alter von 84 Jahren. Am kommenden Freitag findet die Trauerfeier statt.

Von Hans Groob

Dass dem Ende zulaufende Jahr 2022 wird beim heimischen Sportclub 09 mit Trauer belastet sein, die durch den Tod des fast zehn Jahre als Vorsitzenden tätigen Franz-Josef Krücken (81), der danach noch lange Zeit den Förderverein leitete, bereits im Januar ausgelöst wurde. Schon hier zeigte sich, dass Solidarität bei den Blau-Weißen groß geschrieben wird, Anteilnahme eine Ehre ist.

Das wurde im vergangenen Juli erneut deutlich, als mit dem 87-jährigen Gerd Gaidzik ein Mitglied der legendären Aufstiegsmannschaft, die 1957 die Rückkehr in die Fußball-Landesliga feiern durfte, zu Grabe getragen wurde. Die Zahl der Trauergäste war kaum zu erfassen. Auch weil Gerd Gaidzik als Flüchtling aus Breslau zum Ende des Zweiten Weltkrieges über Bayern ins Rheinland gekommen war, wo er nicht zuletzt dank guter Kontakte zu Fußballspielern eine neue Heimat fand. Und als Torjäger hatte er zudem einen Beliebtheitsbonus. Diesen sprach man in Erkelenz auch Hennes Welters zu, weil der Oestricher Jung von klein an das SC-09-Trikot trug – sogar bis in die „Erste“. Auch als Karnevalist war er ein echter Stimmungsmacher bei den Narren von der „Brückstroot“.

Um so tragischer dann sein Tod, der ihn ausgerechnet bei einem Jahresausflug der Alte-Herren-Kicker auf Mallorca ereilte. Ehe Hennes in Erkelenzer Erde seine letzte Ruhe fand, das dauerte und war Nerven aufreibend. Die Erkelenzer Brauchtumsfreunde nahmen dann in großer Zahl Abschied von einem fairen und beliebten Mitbürger. Die letzte Ehre erwiesen schließlich in diesen Tagen auch noch 09-Mitglieder in Granterath Paul Bertrams, von 1988 bis1990 Vorsitzender des Sportclubs.

Dessen Vereinsfahnen in blau und weiß und auf Halbmast signalisieren am Freitag den um 10 Uhr in der Pfarrkirche St. Lambertus beginnenden Trauergottesdienst für einen der ganz großen Fußballer aus der Erka-Stadt: Franz-Josef Görtz war 1957 mit 20 Jahren der jüngste Spieler der groß gefeierten Aufstiegsmannschaft zur Landesliga. Im Alter von 84 Jahren ist der Bäckermeister, der das Geschäft in unmittelbarer Nähe zu St. Lambertus mit seiner Ehefrau Roswitha von 1964 in vierter Generation führte, am 21. Oktober gestorben. Die Geschäftsaufgabe war schon 2016 erfolgt. Der mollig geheizte Backofen war dann hin und wider ein uriger Saunaersatz, der den Knochen des hart arbeitenden Meisters etwas Milderung schuf. Der Sport aber war dem Vater von drei Söhnen immer wichtig. 39 Jahre war er beim SC 09 mit am Ball. In dieser Zeit hat er auch in der Jugendarbeit geholfen. Er selbst war ein Fahrradfahrer der große Touren liebte.