Erkelenzer Land beim Jugendwettbewerb : Ortssieger von „jugend creativ“ ausgezeichnet

Lea Wolf (v.l.), Volksbank Heinsberg, mit dem Siegerbild von A. Bragard, Romy Schellartz, Raiffeisenbank Erkelenz, mit dem Siegerbild von L. Postma und Tanja Lenz, Volksbank Erkelenz, mit dem Siegerbild von P. Reinmuth. Foto: Volksbanken/SSV/Volksbanken

Erkelenzer Land Was ist Glück für die Kinder und Jugendlichen im Erkelenzer Land? Die Antworten wurden in Bildern und Kurzfilmen verarbeitet. Die Ortssieger des Wettbewerbs „jugend creativ“ stehen nun fest.

Frieden, Familie und Freundschaft – das sind nur drei der Glücksfaktoren, die Kinder und Jugendliche beim 50. Internationalen Jugendwettbewerb „jugend creativ“ der Volksbanken und Raiffeisenbanken zum Thema „Glück ist ...“ in ihren Bildern und Kurzfilmen präsentieren. 4079 Bilder sind in der Jubiläumsrunde bei der Raiffeisenbank Erkelenz, der Volksbank Erkelenz und der Volksbank Heinsberg eingegangen. Jetzt stehen die Gewinner auf Ortsebene fest.

In der Kategorie Klasse 1 und 2 belegen die ersten Plätze Ben Kost (GGS im Wurmtal, Heinsberg), Lisa Borisova (Peter Härtling Schule, Erkelenz-Gerderath) und Maria Plaszewski (Pestalozzischule Oberbruch, Heinsberg). In der Kategorie der Dritt- und Viertklässler: Kimberly Ferfers (GGS Erkelenz-Kückhoven), Viktoria Glöckler (Astrid-Lindgren-Schule, Erkelenz) sowie Alice Schneider (Grundschulverbund Grebben-Schafhausen, Heinsberg). Sarah Krieger (Gymnasium Haus Overbach, Jülich), Amelie Jeschek (Gymnasium Hückelhoven) und Georgiana Saua Constantinescu (Anita-Lichtenstein-Gesamtschule Geilenkirchen) gewannen in der Kategorie Klasse 5 und 6. Für die Klassen 7 bis 9: Liesbeth Postma (Gymnasium Haus Overbach, Jülich), Julija Jaksto (Maximilan-Kolbe-Gymnasium Wegberg) und Ksenia Armstrong (Kreisgymnasium Heinsberg). Oberstufe: Anna Schaffmann (Gymnasium Haus Overbach, Jülich), Paulina Reinmuth (Cusanus Gymnasium Erkelenz) sowie Nicole Agnieszka Winderlich (Willy-Brandt-Gesamtschule, Übach-Palenberg). In der Kategorie Kurzfilm (Klasse 3 und Klasse 4) wurde Paul Flashove aus der Franziskusschule Erkelenz ausgezeichnet.

Die Sieger konnten in diesem Jahr, bedingt durch die Corona-Pandemie, nicht im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung geehrt werden. Die Preise wurden einzeln an die Sieger ausgegeben. Veit Luxem, Sprecher der Volks- und Raiffeisenbanken im Kreis Heinsberg, gratuliert den Gewinnern: „Wir danken allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für ideenreiche Einsendungen. Ganz unterschiedlich, oft überraschend wie erkenntnissreich zeigen die Beiträge der Kinder und Jugendlichen auf, was sie persönlich mit dem Glücksbegriff verbinden. Die zahlreichen Einreichungen und fantasievollen Ergebnisse bestätigen uns in unserem Anliegen, mit dem Internationalen Jugendwettbewerb – der seit 50 Jahren bestehenden Initiative der Kulturförderung – Heranwachsenden Impulse zu Eigeninitiative und Gestaltungswillen zu geben.“

Die von der Ortsjury ausgezeichneten Bilder und Filme haben noch die Chance auf weitere Preise. Im August wählen die Bundesjurys in Berlin die besten Bilder und Kurzfilme aus. Gemeinsam fahren alle Bundessieger dann im Jahr 2021 zur Bundespreisträgerakademie in die Internationale Bildungsstätte Jugendhof Scheersberg. Die erstplatzierten Bundessieger der Kategorie Bildgestaltung haben zudem noch die Chance auf eine internationale Auszeichnung, deren Preisträger im September 2020 in Berlin bekannt gegeben werden.

Für die Förderung der Kreativität von Kindern und Jugendlichen mit der Initiative „jugend creativ“ setzen sich die Volks- und Raiffeisenbanken im Kreis auch weiterhin ein. In der 51. Jugendwettbewerbsrunde, die Anfang Oktober 2020 startet, wird es um das Thema Architektur gehen. c-st

