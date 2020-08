Fußballschule Grenzland in Wassenberg : Viel Begeisterung im Fußball-Camp

Viel Spaß hatten die jungen Kicker in Orsbeck mit der Fußballschule Grenzland. Foto: Fußballschule Grenzland

Wassenberg-Orsbeck Zu Beginn der Sommerferien machten die Trainer der Fußballschule Grenzland Station auf dem Gelände des 1. FC Wassenberg-Orsbeck. 72 fußballbegeisterte Kinder waren mit dabei und begeistert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In der zweiten Woche der Sommerferien haben 72 fußballbegeisterte Kinder auf der Anlage des 1. FC Wassenberg-Orsbeck am Ferien-Camp der Fußballschule Grenzland teilgenommen. Die Nachwuchskicker wurden an vier Tagen von professionellen Trainern betreut und konnten ihre Fähigkeiten am Ball verbessern.

Sven Kuypers, langjähriger Jugendtrainer aus der Akademie des VVV-Venlo, war zufrieden mit dem Verhalten und Engagement der Kinder: „Zusammen haben wir viel Spaß gehabt. Ich bin überzeugt, dass die Kinder auch das ein oder andere gelernt haben.“ Auch Rudi Istenic, ehemaliger slowenischer Nationalspieler, hatte viel Freude in Wassenberg-Orsbeck: „Die Kinder haben super mitgezogen. So macht Fußball natürlich Spaß.“

Je nach Alter trainierten die Kinder unterschiedliche Inhalte. In den jüngeren Altersklassen wurde spielerisch gearbeitet. In der ältesten Trainingsgruppe flossen auch taktische Elemente mit ein. Im Laufe der Camp-Tage hatten alle Teilnehmer die Möglichkeit, die Geschwindigkeit ihres Torschusses an einer Messanlage zu testen und erhielten ihr Ergebnis auf einer von allen Trainern unterschriebenen Urkunde. Die Kinder bekamen zudem im Zuge der Ernährungspartnerschaft der Fußballschule mit Rewe Torhunger-Turnbeutel und Brotdosen.

Auch die auf das Coronavirus zurückzuführenden Camp-Regeln wurden von allen Teilnehmern vorbildlich eingehalten. „Unsere Kinder haben Einiges dazugelernt, aber vor allem viel Spaß gehabt. Es war toll zu sehen, wie die Trainer mit den Kindern gearbeitet haben. Das Fußball-Camp hat Spaß gemacht“, so die Stimmen einiger Eltern. Alle Kinder erhielten am ersten Tag ein Trikot der Fußballschule als Erinnerung.

Eine Trinkflasche für die Getränke-Station, ein täglich frischer Obstkorb, sowie jeden Tag ein warmes Mittagessen rundeten die Camp-Tage ab. Zum Ende hin gab es viele strahlende Gesichter. Mika freut sich schon jetzt auf das nächste Camp: „Das Training war toll. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht.“ Auch in den kommenden Ferienzeiträumen bietet die Fußballschule Trainingscamps in der Region an. Alle Termine, Infos sowie Anmeldemöglichkeiten dazu gibt es unter www.fussballschule-grenzland.de.

(RP)