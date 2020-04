Ehrenwanderführer im Erkelenzer Heimatverein : Wanderführer Willi Pflipsen verstorben

Erkelenz Der Granterather war erst seit Kurzem Ehrenwanderführer im Heimatverein. Mit nur 71 Jahren verstarb er nun plötzlich.

In jedem Jahr organisierte er eine Wanderwoche, wo dann verschiedene Regionen in Deutschland, zum Beispiel im Spessart, in der Röhn oder im Westerwald, erkundet wurden. Zweimal im Monat ging es hinaus in die Natur, einmal für einen halben Tag und im Wechsel dann für eine Tageswanderung. Das ergibt fast 400 Wanderungen, und die erwanderten Kilometer überschreiten die 5000er-Marke. „Der Arbeitskreis Wandern ist der bewegendste Arbeitskreis des Heimatvereins und Willi Pflipsen der Motor“, sagte der Vorsitzende des Heimatvereins, Günther Merkens, erst kürzlich.