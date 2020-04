Idee der Erkelenzer Parrei Christkönig : Palmzweige und Osterkerzen in Kirchen abzuholen

Erkelenz Für die Pfarrei Christkönig hat Pfarrer Werner Rombach Wege gefunden, „wie wir zu Ostern trotz der Einschränkungen dennoch miteinander verbunden bleiben können“. Das beginnt am Palmsamstag und Palmsonntag, 4. und 5. April.

Am Samstag vor dem Palmsonntag findet in der Pfarrkirche St. Lambertus Erkelenz um 18 Uhr eine stille Eucharistiefeier im Kreis der Priester und des Diakons statt. In diesem Gottesdienst werden die Palmzweige und die Osterkerzen der Gläubigen für die ganze Pfarrgemeinde gesegnet. Am Palmsonntag in der Zeit von 10 bis 12 Uhr besteht die Möglichkeit, die gesegneten Palmzweige in allen Kirchen und Kapellen der Pfarre abzuholen, wobei die aktuellen Verhaltensregeln einzuhalten sind. Die Kirchen und Kapellen sind dann zum persönlichen Gebet geöffnet. Außerdem können die Gläubigen in diesem Zeitraum eine gesegnete Haus-Osterkerze abholen, so können sie in der Osternacht zu Hause auch ihr Osterlicht entzünden. An Palmsonntag findet in der ganzen Pfarre kein öffentlicher Gottesdienst und keine öffentliche Eucharistiefeier statt.