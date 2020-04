Fußball : Florian Mackes erlebte den Corona-Ausbruch in Italien mit

Florian Mackes erlebte den Corona-Ausbruch in Italien mit

Viersen Der Süchtelner Fußballer Florian Mackes war wegen des Medizinstudiums lange weg. Zuletzt war er in Südtirol und hielt sich bei einem italienischen Klub fit.

Der 8. März des laufenden Jahres war für Florian Mackes kein gewöhnlicher Tag. Der 25-jährige Süchtelner stand erstmals gemeinsam mit seinem drei Jahre jüngeren Bruder Claudius während eines Fußballspiels auf dem Platz. Im Trikot der Reserve des ASV Süchteln hat es an diesem Tag im A-Liga-Duell gegen Rot-Weiß Venn (2:2) zwar nicht zu einem Sieg gereicht. Die Freude über die ersten gemeinsamen Minuten mit seinem Bruder in einer Partie für den Heimatverein war dennoch groß.

Dass es nicht schon früher zu einem gemeinsamen Pflichtspiel im Seniorenbereich mit seinem kleinen Bruder geklappt hat, ist mit einer langen Vorgeschichte verknüpft. Denn Florian Mackes kehrte erst drei Tage vor der Partie gegen Venn von einem langjährigen Medizinstudium zurück in seine Heimat. Für den Defensivspieler, der in Süchteln alle Jugend-Mannschaften durchlaufen hat, war es das erste Spiel im ASV-Dress nach exakt 2165 Tagen.

Judo-Lehrgang am Albertus-Magnus-Gymnasium

Fortbildung für Sportlehrer : Judo-Lehrgang am Albertus-Magnus-Gymnasium

ASV Mettmann patzt in Radevormwald

Fußball : ASV Mettmann patzt in Radevormwald

Aufwertung der Fußgängerzone in Süchteln

Stadtspaziergang : Aufwertung der Fußgängerzone in Süchteln

Es war im April 2014, als Florian Mackes die Heimat verlassen hatte, um in Göttingen die Wissenschaft der Medizin zu erlernen. Der Sport durfte allerdings nicht zu kurz kommen. Bis 2017 hat er die Fußballschuhe für die SVG Göttingen geschnürt, danach spielte er für zweieinhalb Jahre schließlich noch für den FC Eintracht Northeim in der Oberliga Niedersachsen.

„Der Aufstieg 2015 mit Göttingen in die Oberliga war sicherlich das sportliche Highlight“, blickt Mackes auf die vergangenen Jahre zurück. In Northeim erlebte er aus seiner Sicht ebenfalls eine „schöne Zeit“, auch wenn entscheidende Spiele um den Regionalliga-Aufstieg und den Einzug in den DFB-Pokal verloren wurden. Zudem zog sich der Süchtelner 2018 einen dreifachen Gesichtsbruch zu. Dennoch möchte er die Erfahrungen, die er dort gesammelt hat, nicht missen.