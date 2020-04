Erkelenzer Tafel : Lebensmittelspenden möglich

Erkelenz Die Erkelenzer Tafel kooperiert mit der katholischen Kirchengemeinde Christkönig. So können weiterhin Bedürftige versorgt werden.

Auch wenn die Erkelenzer Tafel ihren regulären Betrieb wegen der Corina-Krise einstellen musste, ist sie weiter bemüht, Bedürftige zu versorgen. So gibt es für sie jetzt in Zusammenarbeit mit der katholischen Kirchengemeinde Christkönig eine Möglichkeit, wieder an Lebensmittel zu kommen. Haltbare Lebensmittel oder auch weitere (nicht verderbliche und verpackte) Spenden können unter Einhaltung der empfohlenen Hygieneregeln in den Räumlichkeiten der ehemaligen Jugendkirche „jACk“ am Johannismarkt abgegeben werden.