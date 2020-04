Spende für Kreis Heinsberg : 40.000 Masken für Krankenhäuser

Verwaltungsdirektor Jann Habbinga (l.) dankt Christian Kasper (Leiter Einkauf bei C&A) für die Spende. Foto: C&A

Erkelenz Die Modekette C&A hat 40.000 Atemschutzmasken an das Hermann-Josef-Krankenhaus in Erkelenz gespendet. Von dort ging ein Teil der Masken auch an die beiden anderen Krankenhäuser im Kreis, das Städtische Krankenhaus in Heinsberg und das St. Elisabeth-Krankenhaus in Geilenkirchen.

„Wir sind C&A sehr dankbar für die Unterstützung mit den dringend benötigten Atemschutzmasken“, sagte Jann Habbinga, Verwaltungsdirektor des Hermann-Josef-Krankenhauses.

Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen hatte C&A insgesamt 240.000 Atemschutzmasken an mehrere Krankenhäuser in ganz Europa verteilt. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist das Tragen von Atemschutzmasken für Ärzte und medizinisches Fachpersonal ratsam. Auch für Bürger, die sich um Personen mit dem Verdacht auf eine Corona-Infektion kümmern oder selbst Symptome wie Husten und Niesen zeigen, können Atemschutzmasken laut WHO sinnvoll sein.