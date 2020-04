Kurioses Eigentor vor 18 Jahren : Als Piplica in ganz Deutschland bekannt wurde

Als Piplica in ganz Deutschland bekannt wurde

Cottbus Vor 18 Jahren erzielte Tomislav Piplica das vielleicht kurioseste Eigentor der Bundesliga-Geschichte. Auch heute noch wird der Ex-Torhüter von Energie Cottbus darauf angesprochen.

Tomislav Piplica lehnt lässig gegen den Torpfosten, als ein gequältes Lächeln über sein Gesicht huscht. "Ja, gegen Gladbach. Natürlich erinnere ich mich", sagt der ehemalige Torhüter von Energie Cottbus. Immer wieder wird der Bosnier an sein legendäres Eigentor vom 6. April 2002 angesprochen, das als einer der kuriosesten Momente in der Geschichte der Fußball-Bundesliga eingegangen ist.

Rückblick: Im Stadion der Freundschaft ist die Hölle los. Energie Cottbus führt gegen Borussia Mönchengladbach mit 3:2, der Sieg ist in der 85. Minute zum Greifen nah. Er würde den fast sicheren Klassenerhalt für das "Gallische Dorf" bedeuten. Doch Gladbach drängt auf Piplicas Tor, die aufgeregten Fans pfeifen und schreien - und verstummen plötzlich.

Der Ball liegt im Netz - und Piplica verschämt am Boden. Der Cottbuser Torhüter hatte eine völlig harmlose Bogenlampe von Marcel Witeczek mit dem Hinterkopf selbst ins Tor befördert. Das unerklärliche Eigentor läuft im Fernsehen rauf und runter, sogar TV-Moderator Stefan Raab lud Piplica in seine Sendung ein.

"Der hat immer wieder angerufen: 'Tomislav, komm doch bitte in meine Show.' Ich habe erst abgesagt, aber er blieb sehr hartnäckig, bis ich sagte: 'Ich komme, wenn du aufhörst zu fragen'", erzählte Piplica einmal dem Magazin 11Freunde: "In der Sendung erhielt ich den 'Raab der Woche', danach war ich in ganz Deutschland bekannt."