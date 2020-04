Tenholt/Granterath/Hetzerath : Eine Chorgemeinschaft auf neuen Wegen

Erkelenz Von Überalterung und dem Sterben der traditionellen Chöre wird oft geredet. Die Kirchenchorgemeinschaft Tenholt/Granterath/Hetzerath freut sich hingegen über einen komplett anderen Trend: In den vergangenen drei Jahren hat sich der Chor auf heute 45 Mitglieder nahezu verdoppelt.

Zum Beispiel das multimediale Musical „Verschwindende Orte – oder Was uns retten kann“ der Regisseurin Eva-Maria Baumeister und des Freien Werkstatt Theaters Köln, das die Tagebau- und Umsiedlungs-Problematik im Erkelenzer Land thematisiert und in den vergangenen Monaten etliche gut besuchte Aufführungen in Köln erlebt hat. Die Leistung des Laienchores aus dem Erkelenzer Land als betroffener Region sei besonders gelobt worden, erzählt Heinze. „Das hat uns zusätzlichen Antrieb und Auftrieb gegeben“, sagt er. „Der Chor wünscht sich natürlich eine Aufführung des Stücks auch in Erkelenz. Es hätte schon ein Gespräch bei der Stadt gegeben, wenn nicht die Corona-Krise dazwischen gekommen wäre“, sagt Heinze.