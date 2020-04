Verkehrsstreit in Erkelenz : Mann schlägt Autofahrer und fährt ihn an

Erkelenz Nachdem es am Freitag beinahe zu einem Autounfall kam, endete ein Streit im Erkelenzer Gewerbegebiet gewalttätig. Die Polizei fahndet nun nach dem Fahrer eines Kleinwagens.

Wie die Polizei mitteilte, sei der Streit am späten Nachmittag an der Gewerbestraße Süd eskaliert. Zuvor sei es nach Angaben des 28-Jährigen beinahe zu einem Unfall gekommen, weil der Kleintransporterfahrer die Vorfahrt missachtete. Der Mönchengladbacher gab an, den Fahrer des Kleinwagens an einem Kreisverkehr zur Rede gestellt zu haben. Dieser sei ebenfalls aus seinem Fahrzeug gestiegen und habe dem 28-Jährigen ohne Vorwarnung mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Anschließend soll er wieder in seinen Kleinwagen gestiegen und auf den Mann zugefahren sein, der mehrere Meter auf der Motorhaube mitgeschliffen wurde. Der Mönchengladbacher wurde dabei leicht verletzt und suchte später aus eigener Kraft einen Arzt auf. Der Fahrer flüchtete mit seinem Fahrzeug in Richtung Autobahn.