Singen gegen die Corona-Krise : „Du ming Stadt“ – neues Musikprojekt in Erkelenz

Erkelenz Die Kultur GmbH Erkelenz nutzt den Song für ein virtuelles Musikprojekt.

In der Karnevalssession 2010/2011 wurde ein Lied zum großen Hit, das viele Erkelenzer textsicher mitsingen können. Mit „Du ming Stadt“, die von Theo Schläger geschriebene „Hymne“ an die Heimatstadt, sang sich der damals amtierende Prinz Markus Forg in die Herzen der Erkelenzer.

Wer mag, egal ob Erkelezer oder nicht, darf „Du ming Stadt“ zu Hause singen und sich filmen. Diese Filmaufnahme (egal ob mit dem Camcorder Tablet oder Mobiltelefon) sammelt die Kultur GmbH und schneidet in Zusammenarbeit mit Dein Erkelenz ein Musikvideo und wird es veröffentlichen. Benötigt wird eine Videoaufnahme, in der nur der Gesang zu hören ist, also hören die Sänger die Musik über Kopfhörer (in ein Ohr) und singt in das Mikrophon, das für die bessere Qualität des Gesangs sorgt. Das Video sollte über den Clouddienst „WeTransfer“ mit Link an die Kultur GmbH übermittelt werden. Ansprechpartner ist Marius Vieten. Der Link geht an: marius.vieten@erkelenz.de, Telefon 02431 85390. Bewusst gibt es keine „Deadline“, die Beiträge werden nach und nach gesichtet und hinzugefügt. Wer vorher noch üben möchte, kann sich das Video dazu bei YouTube ansehen, die Suchworte lauten „Markus Forg Du ming Stadt“.