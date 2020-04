Erkelenzerin mit beeindruckendem Hobby : Domino-Kunstwerk soll Pusch würdigen

Erkelenz Rund 7000 Dominosteine hat Alexandra Benz in acht Stunden aufgebaut. Sie rückt damit das Corona-Krisenmanagement des Landrats in ein gutes Licht. Ein Video dazu ist bei Youtube zu sehen.

Die täglichen Videos, die Landrat Stephan Pusch auf Facebook veröffentlicht und so seine Bürger im Kreis Heinsberg auf den Stand der Dinge in der Corona-Krise bringt, haben Alexandra Benz nachhaltig beeindruckt. Die 20-Jährige aus Erkelenz ist derzeit zur Untätigkeit verdammt, denn mit ihrem Studium im Fach Bauingenieurwesen in Aachen kommt sie gerade nicht voran. Und doch hat sie in den vergangenen Tagen etwas Besonderes auf die Beine gestellt: Weil sie die Arbeit von Stephan Pusch, des Krisenstabs und vielen weiteren Helfern so beeindruckt hat, hat sie kurzerhand bei Youtube ein Video hochgeladen. Es zeigt 7000 Dominosteine, die innerhalb kurzer Zeit die Lage des Kreises Heinsberg auf den Punkt bringt.