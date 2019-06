Vertreterversammlung der Raiffeisenbank : Zusammenrücken in herben Zeiten

Zusammenrücken in herben Zeiten

Erkelenz Bei der Vertretersammlung in der Erkelenzer Stadthalle zog die Raiffeisenbank Bilanz. Einen enormen Kraftakt stemmten die Mitarbeiter im Jahr 2018 mit der Einführung eines neuen IT-Betriebssystems.

Wenn die Zeiten herber sind oder werden, rückt man zusammen. Das drückt sich bei Abstimmungen dadurch aus, dass es keine Gegenstimmen und nur eine Enthaltung gibt. So bei der Vertreterversammlung der Raiffeisenbank Erkelenz am Montagabend in der Stadthalle, bei der ob solider Zahlen und einer, im Vergleich, guten Dividende unter anderem dem Vorstand Entlastung erteilt wurde, ohne Gegenstimme, ohne Enthaltung.