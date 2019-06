Genug Braunkohle ohne die Zerstörung von Wald und Dörfern : BUND: Enteignung ist verfassungswidrig

Erkelenz Ein Gutachten vom BUND stärkt offenbar die Position der von einer Umsiedlung bedrohten Menschen.

Für den BUND ist es eindeutig, wie Geschäftsführer Dirk Jansen bei einem Pressegespräch am Dienstag in Keyenberg in unmittelbarer Nähe des Tagebaus Garzweiler II kundtat: Zwangsenteignungen von Grundstücken sind verfassungswidrig, sofern sie dazu dienen sollen, die bestehenden Tagebaue Garzweiler II und Hambach in ihrem jetzigen Bestand fortzuführen.

Rechtsanwalt Dirk Teßmer hatte sich im Aufrag des BUND mit dem Thema der Zwangsenteignung gutachterlich beschäftigt und kam zu dem Ergebnis: Kein Haus darf wegen der Tagebautätigkeit von RWE zwangsenteignet werden. Basierend auf dem ersten Urteil des Bundesverfassungsgerichts 2013 zur Enteignung einer BUND-Obstwiese in Otzenrath, dem völkerrechtlich verbindlichen Klimaschutzabkommen von Paris und den Ergebnissen der Kohlekommision, kommt Teßmer zu der Erkenntnis, dass es kein juristisches Argument mehr für Zwangsenteignungen gibt. Das Allgemeinwohl, das als Argument für die Braunkohlenutzung herbeigezogen würde, weil sonst die Energieversorgung nicht mehr gesichert sei, gelte nicht mehr. Die festgelegten Klimaschutzziele und die Ergebnisse der Kohlekommission führten zu einer Halbierung der erforderlichen Fördermenge im Rheinischen Braunkohlerevier. „Diese Kohle kann gewonnen werden, ohne dass ein einziges Haus in den Dörfern abgerissen oder der Hambacher Forst gerodet werden muss.“

„RWE kann hier auf Jahre weiterbuddeln, ohne Dörfer zu vernichten“, meinte Jansen. Mit diesem Gutachten werde der Widerstand in den Dörfern gestärkt. „Wir senden das Signal aus, dass es sich juristisch lohnt, sich zur Wehr zu setzen.“ Der BUND ist überzeugt, dass Enteignungsanträgen von RWE nicht mehr entsprochen werde. Jansen würde es auf eine juristische Auseinandersetzung ankommen lassen, hofft allerdings, dass es erst gar nicht dazu kommen muss. Der BUND fordert ein zeitnahes Moratorium, bis die politischen Entscheidungen zum Kohleausstieg getroffen und umgesetzt sind. Es sei ein Unding, dass RWE ungehindert die Zerstörung des Hambacher Forstes und der Dörfer Manheim und Morschenich fortsetzen und die Lebensbedingungen in den Dörfern im Erkelenzer Land tagtäglich verschlechtern dürfe. „Wir erwarten von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, dass er der nicht nur unnötigen, sondern auch den Klimazielen zuwiderlaufenden Zerstörung Einhalt gebietet.“

Auf die Frage, ob es tatsächlich zu einem oder mehreren Enteignungsverfahren in Keyenberg kommt oder sich alle Eigentümer einvernehmlich mit RWE einigen, musste Jansen eine Antwort schuldig bleiben.