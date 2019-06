Kostenpflichtiger Inhalt: Beratung in Hückelhoven : Alkohol bleibt Suchtmittel Nummer 1

Ein Mann mit Schnapsflaschen. (Symbolbild). Foto: dpa/dpa, Jens Büttner

Hückelhoven Auf stabil hohem Niveau blieben 2018 die Zahlen der Beratungsgespräche in der Beratungsstelle für Suchtfragen des Caritasverbandes in Hückelhoven. Hauptproblem ist Alkohol – oft auch auch am Arbeitsplatz.