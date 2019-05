Volksbank Viersen : Sechs Prozent Dividende für Volksbank-Mitglieder

Im Juli soll die mit großem Aufwand neu gestaltete Hauptstelle in Dülken offiziell eröffnet werden.

Die gute Nachricht für die 10.336 Mitglieder der Volksbank Viersen hielt Vorstandsmitglied Michael Willemse bei der Vertreterversammlung bis zum Ende seines Vortrags zurück: Auch in diesem Jahr sollen die Anteilseigner des Kreditinstituts sechs Prozent Dividende erhalten – obwohl das Marktumfeld angesichts niedriger Zinsen schwierig ist. Die 104 stimmberechtigten Vertreter im Bürgerhaus Dülken waren einstimmig dafür – 459.611 Euro werden nun an die Volksbank-Genossen überwiesen. Der Rest des Bilanzgewinns von insgesamt 1,4 Millionen Euro wandert in Rücklagen.

Der Vorstandsvorsitzende Jürgen Cleven warf einen Blick voraus auf das wohl wichtigste Großereignis für die Volksbank Viersen in diesem Jahr: Am 7. Juli wird die umgestaltete Hauptstelle in Dülken offiziell eröffnet. „Bis dahin werden alle Arbeiten im ersten Obergeschoss fertiggestellt sein“, sagte Cleven. „Alle Kunden und Nachbarn sind herzlich eingeladen, sich ihre Volksbank Viersen anzusehen.“

Dass die Volksbank Viersen aufs Geschäftsjahr 2018 zufrieden zurückblickt, hatte zuvor Willemse ausgeführt. Dabei waren die Rahmenbedingungen schwierig: „Herausforderungen waren die Verunsicherung am Finanzmarkt durch mögliche Handelskonflikte, durch die Schuldenkrise in Italien und durch den Brexit. Daneben der Rückgang des Dax. Aber auch der Umbau der Hauptstelle in Dülken.“ Die Bilanzsumme kletterte um 3,9 Prozent auf 834 Millionen Euro, trotz eines von 10,8 auf 9,6 Millionen Euro gesunkenen Betriebsergebnisses sei die Volksbank Viersen „gut unterwegs“, so Willemse: „Unsere Cost-Income-Ratio liegt bei 65,9 – das bedeutet: Um einen Euro zu erwirtschaften, wenden wir 65,9 Cent auf. Der Durchschnitt in der Verbundgruppe liegt bei 66,4 Cent.“ Am Ende lag der Bilanzgewinn mit 1,4 Millionen Euro nur knapp unter Vorjahresniveau (1,5 Millionen Euro). Im vergangenen Jahr schüttete die Volksbank Viersen 140.000 Euro an Vereine in der Region aus, zahlte 2,5 Millionen Euro Steuern, davon 1,3 Millionen Euro Gewerbesteuern direkt an Viersen, Schwalmtal und Niederkrüchten.