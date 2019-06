Erkelenzer Polizei sucht Zeugen : Exhibitionist auf Friedhof entblößt sich vor 87-Jähriger

Erkelenz Ein unbekannter Mann hat sich am Montagabend auf einem Friedhof in Lövenich vor einer 87-jährigen Frau entblößt und sie aufgefordert, hinzusehen. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine Frau aus Erkelenz, 87 Jahre alt, war am Montagabend gegen 18.45 Uhr auf einem Friedhof an der Straße Pickartzend unterwegs, als sie plötzlich von einem ihr unbekannten Mann angesprochen wurde. Wie die Polizei in einem Bericht mitteilte, habe dieser seine Hose heruntergezogen und die Frau aufgefordert, hinzusehen. Dabei hielt er sein Genital in der Hand. Die Frau flüchtete vom Friedhof zu ihrer Wohnanschrift und verständigte die Polizei über den Vorfall.